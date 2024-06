Gabigol vai à Suíça para acompanhar julgamento, mas sessão na CAS é adiada sem nova data definida

Atacante do Flamengo foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, mas permanece liberado para jogar graças a um efeito suspensivo

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol viajou até a Suíça para acompanhar o julgamento



O julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que estava marcado para ocorrer nesta sexta-feira (6) em Lausanne, Suíça, foi adiado e não tem nova data definida. O adiamento veio após a União Federal, parte do processo, alegar não ter sido notificada adequadamente, o que impediu a indicação de um árbitro para o julgamento. O jogador já estava na Suíça quando soube do adiamento. Gabigol, que enfrenta punição por suposta tentativa de fraude em exame antidoping, permanece liberado para jogar graças a um efeito suspensivo. A defesa do jogador e a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) enfrentam desafios no processo, incluindo a divisão dos custos judiciais e a formação do trio de árbitros. A decisão do CAS pode levar à absolvição de Gabigol ou à confirmação da suspensão até abril de 2025, conforme decisão prévia do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) no Brasil.