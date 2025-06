Lamine Yamal compartilha fotos de férias no Brasil: ‘Solteiro e feliz’

Durante sua estadia, jogador do Barcelona visitou cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde teve a chance de passar tempo com seu ídolo Neymar

Reprodução/Instagram A galeria de imagens de Yamal inclui momentos com Neymar e até interações com policiais



Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção espanhola, compartilhou neste domingo (22) uma coleção de fotos de suas férias no Brasil, afirmando estar “solteiro e feliz”. Durante sua estadia, ele visitou cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde teve a chance de passar tempo com seu ídolo Neymar, além de participar de diversas atividades.

A galeria de imagens de Yamal inclui momentos com Neymar e até interações com policiais. O atacante também fez uma visita a um supermercado, registrando cada experiência. “Isso é Brasil”, exclamou ele, celebrando suas vivências. O camisa 10 do Santos, anfitrião durante a visita, fez uma brincadeira ao comentar: “Virou cria”.

