Conheça os jovens astros para ficar de olho na Copa do Mundo de Clubes

De estrelas em ascensão a jovens promessas que se consolidaram, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos proporcionará a oportunidade de conhecer alguns dos craques do futebol que dominarão as próximas duas décadas. Abaixo estão os principais novos talentos a serem observados durante o torneio, que sentirá muita falta de Lamine Yamal, o craque espanhol do Barcelona:

1. Jude Bellingham, o onipresente

Real Madrid, 21 anos.

Valor de mercado no Transfermarkt: US$ 205 milhões (R$ 1,3 bilhão pela cotação atual)

Estreou pela seleção inglesa aos 17 anos e, embora seu nome pareça já estar no cenário europeu há algum tempo, o mais jovem britânico a assinar com o Real Madrid já é considerado um dos meio-campistas mais completos do futebol.

Sua estatura de 1,86m o ajuda nos duelos, mas não entra em conflito com sua técnica elegante e precisa com os dois pés. Com 14 gols e 14 assistências em todas as competições pelo time ‘merengue’ nesta temporada, Bellingham pode atuar como volante, meia-atacante e ponta-esquerda.

2. Jamal Musiala, dribles e versatilidade

Bayern de Munique, 22 anos.

Valor de mercado: US$ 160 milhões (R$ 887 milhões pela cotação atual)

Jamal Musiala é um desequilibrador nato. Seu drible imprevisível em situações de um contra um torna quase impossível roubar-lhe a bola. Ele oferece diversas soluções criativas no ataque e pode jogar no outro lado como ponta esquerda, mas também como volante ou meia-atacante.

Bicampeão pelo Bayern de Munique e titular absoluto da seleção alemã, Musiala marcou 18 gols e deu 8 assistências pelo seu clube ao longo da temporada. Ele chega à Copa de Clubes após uma lesão que o afastou por dois meses.

3. Estêvão, joia de malas prontas

Palmeiras, 18 anos.

Valor de mercado: US$ 68 milhões (R$ 377 milhões pela cotação atual)

Outro jogador habilidoso das categorias de base do futebol brasileiro. Canhoto acostumado a jogar como ponta-direita, ‘Messinho’ tem um drible e uma habilidade de driblar perto da linha do gol que lembram o auge de Neymar, embora sua versatilidade lhe permita ser visto criando jogadas ofensivas a partir do meio de campo.

Ele já jogou pela seleção principal do Brasil e é um jovem promissor prestes a se consolidar, já que, após a Copa do Mundo de Clubes, se juntará ao Chelsea, que pagou cerca de US$ 51 milhões (R$ 283 milhões) para contratá-lo.

4. Mastantuono, a nova canhota de ouro da Argentina

River Plate, 17 anos.

Valor de mercado: US$ 34 milhões (R$ 188,4 milhões pela cotação atual)

Sua ascensão no último ano foi meteórica: ele se tornou um líder em campo no River Plate, o jogador mais jovem a estrear pela seleção argentina, e tudo indica que ele se tornará a transferência mais cara do futebol argentino, já que sua contratação pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 286,4 milhões) é esperada após a Copa de Clubes.

Com uma personalidade surpreendente para sua idade, um pé esquerdo ágil e movimentos elegantes, Mastantuono é para muitos a nova joia do futebol argentino.

5. Rodrigo Mora, o herdeiro de CR7

Porto, 18 anos.

Valor de mercado: 45 milhões de dólares (cerca de R$ 249 milhões pela cotação atual)

O chamam de ‘herdeiro de Cristiano Ronaldo’ ou de ‘Messi do Porto’. Rodrigo Mora é a nova joia do futebol português. Chega à Copa do Mundo de Clubes logo após se sagrar campeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa.

Com apenas 1,68m de altura, ele faz jogadas explosivas e indecifráveis. Marcou 10 gols e deu 4 assistências nesta temporada, mas, estatísticas à parte, sua habilidade única com a bola para se livrar dos marcadores já está se tornando uma marca registrada.

6. Désiré Doué, o jovem do momento

Paris Saint‑Germain, 19 anos.

Valor de mercado: 102 milhões de dólares (R$ 565,3 milhões pela cotação atual)

O valor de mercado deste ponta-direita triplicou nos últimos seis meses, período que ele fechou com chave de ouro marcando dois gols e dando uma assistência na final da Liga dos Campeões vencida pelo clube parisiense, que o contratou há menos de um ano.

O francês foi eleito o melhor jogador jovem da Liga dos Campeões e é candidato ao prêmio Golden Boy por seus 15 gols e 14 assistências em todas as competições nesta temporada. Seu estilo no ataque, afiado e irreverente, conquistou a todos e está na moda: Doué já vende mais camisas do que jogadores consagrados como Ousmane Dembélé.

Outras estrelas nascentes

– Rayan Cherki (21) e Savinho (21), atacantes do Manchester City.

– Jamie Gittens (20), ponta-esquerda do Borussia Dortmund.

– Arda Güler (meio-campista, 20) e Dean Hujsen (zagueiro, 20), do Real Madrid.

– Amanallah Memmiche (21), goleiro do Espérance da Tunísia.

– Wesley (21), lateral-direito do Flamengo.

– Fidel Ambríz (22), meio-campista do Monterrey.

– Milton Delgado (19), meio-campista do Boca Juniors.

