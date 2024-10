Léo Medeiros, ex-atleta do Flamengo, é eleito prefeito de Recreio (MG)

Durante sua carreira no clube carioca, que se estendeu de 2006 a 2008, participou de 67 partidas, marcando oito gols e contribuindo com uma assistência, e foi campeão de dois campeonatos cariocas

Reprodução/Instagram/@leofmedeirosferreira Leo recebeu 51,16% dos votos



Léo Medeiros, ex-atleta do Flamengo, conquistou a prefeitura de Recreio, em Minas Gerais, ao receber 3.430 votos, o que representa 51,16% do total. Ele derrotou o concorrente Dilson Coimbra, que ficou com 3.274 votos. Medeiros é membro do Partido dos Trabalhadores (PT) e sua trajetória no futebol inclui passagens por vários clubes, destacando-se no Flamengo. Durante sua carreira no Flamengo, que se estendeu de 2006 a 2008, Léo Medeiros participou de 67 partidas, marcando oito gols e contribuindo com uma assistência.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, ele foi parte fundamental na conquista de dois títulos do Campeonato Carioca, consolidando sua importância na equipe. A vitória de Medeiros nas eleições municipais reflete não apenas sua popularidade como ex-jogador, mas também a confiança da população em sua capacidade de liderança.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias