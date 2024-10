Eleições 2024: campanha eleitoral do segundo turno começa nesta segunda

Divulgação da propaganda eleitoral gratuita e realização de debate no rádio e na televisão termina dois dias antes do pleito, em 25 de outubro

A campanha eleitoral para o segundo turno das eleições no Brasil começou oficialmente nesta segunda-feira (7) e se estenderá até o sábado, 26 de outubro, véspera da votação. Durante esse período, os candidatos terão a oportunidade de intensificar suas campanhas através de propaganda eleitoral gratuita e debates em rádio e televisão, que poderão ocorrer até dois dias antes do pleito, ou seja, até sexta-feira, 25 de outubro. Este segundo turno será realizado em apenas 52 cidades brasileiras, uma vez que somente municípios com mais de 200 mil eleitores têm a possibilidade de realizar uma segunda rodada de votação. Entre essas cidades, 18 estão localizadas no estado de São Paulo e 15 são capitais, incluindo Belo Horizonte e Porto Alegre. No dia da votação, os eleitores devem expressar suas preferências de maneira individual e silenciosa. Isso significa que atividades como caminhões de som, comícios, carreatas e distribuição de santinhos são estritamente proibidas. No entanto, os eleitores ainda podem demonstrar apoio aos seus candidatos favoritos através de adesivos, broches, camisetas e bandeiras.

Ainda não foi definida uma data específica para o início do horário eleitoral no rádio e na televisão para o segundo turno. Cada candidato terá direito a 10 minutos de propaganda, independentemente do tamanho de sua coligação. A Justiça Eleitoral está prevista para anunciar o resultado oficial das eleições do primeiro turno ainda nesta segunda. Após a divulgação dos resultados, os partidos terão um prazo para reorganizar suas campanhas e se preparar para a nova fase da disputa eleitoral. A expectativa é que o horário eleitoral gratuito seja retomado entre quinta e sexta-feira nas cidades onde haverá segundo turno.

