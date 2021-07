Libertadores: Boca Juniors tem gol anulado e fica no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG

Partida ficou cinco minutos paralisada para revisão do VAR; jogo de volta será na próxima terça-feira, no Mineirão

EFE/ Marcelo Endelli /POOL Jogadores do Boca Juniors ficaram revoltados com anulação de gol



As oitavas de final da Copa Libertadores começaram. Nesta terça-feira, 13, o Atlético-MG viajou até Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors e saiu da La Bombonera com um empate sem gols. O resultado foi muito contestado pelos argentinos, que tiveram um gol anulado no primeiro tempo. Aos 35 minutos, depois de um cruzamento pela direita, Nathan cortou mal e Rever perdeu na disputa pelo alto com Diego Gonzalez, que cabeceou para o fundo das redes. O VAR foi consultado e, depois de cinco minutos, anulou o lance devido à falta no zagueiro mineiro. Nos acréscimos, o goleiro Éverson fez uma grande defesa após cabeceio de Weigandt. No segundo tempo, o Boca Juniors continuou com mais domínio da partida. O Atlético chegou com perigo nos primeiros minutos, principalmente com Nacho, mas as oportunidades foram afastadas pela zaga argentina.

Aos 37 minutos, Dylan tentou duas vezes, mas parou novamente na defesa xeneize. Sem mais oportunidades, o placar continuou em 0 a 0. O jogo de volta será na próxima terça-feira, dia 20, às 19h15 (horário de Brasília). A Conmebol deu o aval para que as partidas da Libertadores tenham público, caso as autoridades locais permitam. O Estado de Minas Gerais trabalha com a possibilidade de novos protocolos de segurança para eventos esportivos nos próximos dias. No segundo jogo das 19h15, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, gols de Nenê e Egídio.