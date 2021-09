Libertadores: Conmebol confirma Flamengo x Barcelona-EQU no Maracanã 

A mudança ocorre após o Rubro-Negro ser autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a mandar o confronto da semifinal com no máximo 35.045 pessoas (cerca de 50% da capacidade do estádio)

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Maracanã receberá o confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou que a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, inicialmente marcada para a acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, será disputada no Maracanã. A mudança ocorre após o Rubro-Negro ser autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro a mandar o confronto da semifinal da Copa Libertadores da América com no máximo 35.045 pessoas (cerca de 50% da capacidade do estádio). O jogo, válido pela partida de ida, acontece no dia 22 de setembro, a partir das 21h30 (de Brasília). Sete dias depois, os times voltam a se enfrentar no mesmo horário, desta vez no Equador.

O Flamengo foi liberado para receber sua torcida em outras duas partidas diante do Grêmio, válidas pela Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que também serviriam de eventos-teste. Em reunião do Conselho Técnico da CBF, os outros 19 clubes decidiram não retomar a presença de público aos estádios neste momento. No encontro, eles também resolveram tentar derrubar a liminar concedida ao Rubro-Negro carioca que permite presença de público nos jogos da equipe – as agremiações prometeram ir ao STJD. Como o duelo contra o Barcelona de Guayaquil acontecerá pela Libertadores, o Fla não corre risco de qualquer mudança de planos. Nas fases anteriores, o time jogou em Brasília justamente para receber apoio de seus torcedores.