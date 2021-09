Prefeitura do Rio autoriza público no Maracanã para três jogos do Flamengo

Após o pedido da diretoria flamenguista, a autoridade liderada pelo prefeito Eduardo Paes determinou que as partidas servirão como eventos-teste, permitindo ocupação de 35% a 50% da capacidade do estádio

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, iluminado com as cores do Flamengo



A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o Flamengo a contar com sua torcida no Maracanã em três jogos, sendo todos neste mês de setembro. Após o pedido da diretoria flamenguista, a autoridade liderada pelo prefeito Eduardo Paes determinou que as partidas servirão como eventos-teste, permitindo ocupação de 35% a 50% da capacidade do estádio. Os confrontos serão válidos pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. A decisão foi assinada por Daniel Soranz, o secretário de Saúde do Rio. Veja a nota abaixo.

Desta forma, o Flamengo ganha uma longa “queda de braço” com as autoridades cariocas. Há meses buscando o retorno do público, a diretoria rubro-negra viu seu pedido ser negado em várias oportunidades. Tanto foi assim que o time, atualmente treinado por Renato Gaúcho, chegou a mandar algumas partidas no Mané Garrincha, em Brasília, para contar com o apoio de parte da sua torcida. Os flamenguistas, no entanto, terão de cumprir uma série de protocolos sanitários, como distanciamento de 1 metro, apresentação de comprovante de vacinação, teste de Covid-19 negativo, RT-PCR. A Secretaria de Saúde também deixou claro que os ingressos serão vinculados a cada comprador, que terá de apresentar documento de identidade na hora da retirada, além da utilização da máscara facial.

O Flamengo volta a encontrar seu torcedor do Rio de Janeiro no dia 15 de setembro, diante do Grêmio, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, onde será permitida a presença de 24.783 pessoas (cerca de 35% da capacidade). Quatro dias depois, o reencontro entre o time e a torcida será novamente contra o Grêmio, desta vez pelo Brasileirão, com até 28.324 (40%) torcedores. Por fim, o último evento-teste no Maracanã está marcado para o dia 22, no jogo diante do Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Copa Libertadores da América, com no máximo 35.045 pessoas (50%) no local.