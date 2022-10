Libertadores: Entenda por que torcedores do Flamengo estão com problemas para viajar ao Equador

Desde a última quinta-feira, 27, a empresa Outsiders Tours, parceira do clube carioca, está com dificuldades para levar os flamenguistas que compraram ingressos para a decisão

Reprodução/Twitter/@AffonsoMarcello Torcida do Flamengo enfrentando problemas para embarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro



Centenas de torcedores do Flamengo estão enfrentando problemas para viajar a Guayaquil, no Equador, local da final da Copa Libertadores da América, diante do Athletico-PR. Desde a última quinta-feira, 27, a empresa “Outsiders Tours”, parceira do clube carioca, está com dificuldades para levar os flamenguistas que compraram ingressos para a decisão. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a agência confirmou que alguns voos foram cancelados, mas avisou que os clientes serão realocados. “Iremos cumprir todos os nossos compromissos. Os voos levarão todos nossos clientes”, reiterou. Na manhã desta sexta-feira, no entanto, uma confusão foi registrada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro. Impedidos de embarcar, rubro-negros xingaram Fernando Sampaio, diretor comercial da Outsider Tours, que tentava apaziguar os ânimos. A finalíssima do torneio da Conmebol, vale lembrar, está marcada para começar às 17 horas (de Brasília) deste sábado, 29.

