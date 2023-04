Libertadores: Fluminense vence o Strongest por 1 a 0 e assume liderança do Grupo D

Nino marcou o único gol da partida, no Maracanã, e colocou os cariocas em vantagem na chave que tem River Plate

ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nino marcou de cabeça o gol da vitória do Fluminense no Maracanã



O Fluminense segue em alta na temporada. Nesta terça-feira, 18, o time carioca venceu o The Strongest por 1 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e assume a liderança isolada do Grupo D, sendo o único time 100%. River Plate e Sporting Cristal ainda jogam, mas não alcançam o Tricolor das Laranjeiras. No Maracanã, o Fluminense dominou o primeiro tempo. Aos 15 minutos, German Cano balançou as redes, mas o lance foi anulado. Aos 40, Ganso cruzou na medida e Nino cabeceou direto para o gol, abrindo o placar. No segundo tempo, o Strongest se soltou mais e forcou duas grandes defesas do goleiro Fábio. Aos 28, Samuel Xavier mandou uma bola na trave. Aos 48 minutos, o Strongest conseguiu marcar um gol, mas o árbitro anulou por falta na jogada. A notícia ruim da noite foi a substituição de Marcelo, que pediu para sair aos 30 minutos do primeiro tempo. O Flu volta a jogar a Libertadores em 2 de maio, novamente no Maracanã, contra o River Plate. No outro jogo das 19h, o Internacional venceu o Metropolitanos por 1 a 0 e líder temporário no Grupo B, podendo ser ultrapassado por Independiente Medellín ou Nacional que se enfrentam amanhã.