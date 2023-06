Libertadores: Internacional vence o Independiente Medellín e se classifica em 1º no Grupo B

Luiz Adriano marcou dois gols na vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, e ficou um ponto na frente do Nacional

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 no Beira-Rio



O Internacional teve um bom resultado nesta quarta-feira, 28, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe de Mano Menezes precisava vencer o Independiente Medellín para se manter na competição, e foi o que fez. Logo aos três minutos, Maurício abriu o placar. Luiz Adriano apareceu aos 22 e aos 27 para fazer 3 a 0 para os donos da casa só no primeiro tempo. Na segunda etapa, aos cinco minutos, Pons diminuiu para 3 a 1. No outro jogo da chave, o Nacional venceu o Metropolitanos por 1 a 0. Os resultados deixaram o Internacional na liderança do Grupo B com 12 pontos, contra 11 dos uruguaios. O Independiente conseguiu vaga para a Copa Sul-Americana. Os confrontos de oitavas de final serão definidos em sorteio no dia 5 de julho.