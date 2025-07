Filipe Luís detona Pedro e explica corte contra o São Paulo: ‘Atitude lamentável, beirou o ridículo’

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste sábado (12), no Maracanã, o técnico Filipe Luís criticou publicamente o atacante Pedro, que foi vetado da partida por motivos disciplinares. Em entrevista coletiva, o treinador classificou a atitude do jogador como “lamentável” e afirmou que o comportamento do atleta “beirou o ridículo”.

A ausência de Pedro entre os relacionados já havia chamado a atenção durante a semana. Segundo Filipe Luís, a decisão foi motivada pela postura do atacante nos treinamentos. “Foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim”, afirmou. “Evidentemente que o Pedro tem problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Mas não é de agora que ele vinha treinando muito mal.”

O técnico destacou que o centroavante desrespeitou um princípio que considera fundamental na equipe: a dedicação nos treinos. “O que ele fez foi uma falta de respeito. A atitude dele nos treinamentos rompeu com o que acreditamos como comissão e como grupo. Não hesitei em deixá-lo fora da lista porque esse tipo de comportamento pode contaminar o elenco”, disse. De acordo com Filipe Luís, o episódio decisivo ocorreu na última quarta-feira (9), quando Pedro deixou o treino mais cedo alegando cansaço. Neste sábado, antes do jogo, o jogador foi ao gramado e recebeu o apoio de parte da torcida.

O treinador disse aguardar uma mudança de postura do atacante. “Espero que ele reflita, que peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. Não é só uma falta de respeito com o grupo, mas com ele mesmo. Um jogador que quer chegar à seleção e disputar outra Copa do Mundo não pode negociar um minuto de treino. Faltou respeito com os torcedores, que esperam o melhor Pedro após a lesão, e com o clube, que paga seu salário”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas