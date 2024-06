São Paulo fica no empate sem gols com o Internacional e deixa G4

Tricolor chegou a balançar a rede com Calleri, mas o gol foi anulado por impedimento; resultado mantém invencibilidade de Zubeldía, mas tira equipe do G4

BENO KüSTER NUNES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arbitro Braulio da Silva Machado durante partida entre Internacional e São Paulo no estádio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024



Internacional e São Paulo fizeram um jogo fraco e ficaram no empate sem gols em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Duante todos os 90 minutos só houvera três chances claras de gol, sendo elas do São Paulo, dos pés do Lucas. Porém, só aconteceram no segundo tempo, porque a etapa inicial foi bem abaixo do que se era esperado de uma partida entre essas duas equipes. A etapa inicial terminou sem nenhuma chance clara de gol para nenhum dos lados. A primeira etapa ficou marcada pelo substituição nos minutos iniciais de Alan Patrick, que saiu machucado, por Hyoran. A melhor oportunidade do time colorado saiu dos pés de Thiago Maia, em um chute de fora da área que raspou a trave direita do gol de Jandrei. Já do lado do tricolor, um chute de Calleri no finalzinho que exigiu do goleiro Fabrício. O jogo mudou um pouco na volta para o segundo tempo. As duas equipes se movimentaram mais e chegaram aos gol.

O Inter ficou perto de marcar, e no lance seguinte o camisa 9 do São Paulo conseguiu converter a chance que teve em gol. Após um cruzamento de Alisson, o argentino cabeceou. Mas não deu nem tempo de comemorar, porque o bandeirinha marcou impedimento. O VAR foi acionado e confirmou a posição irregular. O jogo voltou a ficar frio, e os técnicos mudaram. Eduardo Coudet, que completou seu 100º jogo à frente do Colorado, tirou Lucca e Bruno Henrique, e colocou Wanderson e Gustavo Prado. Já Luis Zubeldía, optou por tirar Rodrigo Nestor, Luciano e Luis Gustavo, e colocar Ferreirinha, Erick e Galoppo.

A mudança deu uma melhorada na equipe tricolor, que conseguiu chegar duas vezes ao gol com Lucas. Após receber um passe pela direita, ele tentou uma vez e o zagueiro salvou. No rebote, o goleiro Fabrício fez um milagre e salvou o que seria o primeiro gol do tricolor. Dois minutos depois, o camisa 7 teve outra boa chance em uma cabeçada, mas parou novamente nas mãos do goleiro do colorado. Zubeldía optou por mexer mais uma duas vezes. Tirou Calleri e Lucas, para poupá-los para o clássico de domingo, diante do Corinthians, e colocou André Silva e Juan. As alterações, no entanto, não surtiram efeito. Com o resultado, o São Paulo saiu do G4 e ocupa a quinta posição.