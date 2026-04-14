Lula revela consulta de Ancelotti: ‘Você acha que o Neymar deve ser convocado?’

Sem especificar quando aconteceu, petista detalhou uma consulta do técnico da Seleção Brasileira sobre a ida do jogador do Santos para a Copa do Mundo de 2026; lista oficial sai em 18 de maio

Divulgação / Ricardo Stuckert Ex-ministro do Esporte André Fufuca, técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, presidente Lula (PT) e o presidente da Fifa, Gianni Infantino



O presidente Lula (PT) relatou nesta terça-feira (14) que foi consultado pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, sobre a convocação ou não de Neymar. As declarações foram dadas em entrevista aos sites Brasil247, DCM e Revista Fórum.

“Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: ‘Você acha que o Neymar deve ser convocado?’. E eu falei: ‘Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol’. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional”, disse o presidente.

Lula não especificou quando a consulta teria acontecido, mas, no dia 26 de janeiro deste ano, eles se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília. Além deles, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, também estiveram presentes. Em bate-papo descontraído na ocasião, o petista pediu ao treinador para assumir o Corinthians depois que deixar o comando da seleção brasileira.

“Depois que você terminar o contrato com a seleção brasileira, por favor, vai treinar o Corinthians”, disse Lula em janeiro.

O encontro entre o presidente e Ancelotti foi realizado para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá em território brasileiro entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

A lista dos 26 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo de 2026 será anunciada no dia 18 de maio. Com 34 anos, o atacante ainda não fez parte de nenhuma convocação de Ancelotti desde que o italiano assumiu o comando da equipe nacional, em maio do ano passado.

A Copa do Mundo sediada no Canadá, nos Estados Unidos e no México tem início marcado para 11 de junho. Na fase de grupos, o Brasil integra o Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos.

*Com informações do Estadão Conteúdo