Flávio Bolsonaro diz usar colete à prova de balas por segurança
Pré-candidato afirmou que não pode “dar sopa ao azar” e associou risco ao clima político
O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira que passou a usar colete à prova de balas por questões de segurança. A declaração foi publicada em um vídeo nas redes sociais.
“Muita gente pergunta por que eu tô usando colete. Tem trabalhador que usa farda, capacete. Infelizmente eu sei do que eles são capazes”, disse o senador.
Durante a gravação, Flávio citou o atentado sofrido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 e afirmou que não pretende “dar sopa ao azar”.
“Já tentaram fazer com meu pai, conseguiram. Eu não posso dar sopa pro azar”, declarou.
O senador também afirmou que enfrenta “ódio”, “ataques” e “desumanização”, além de dizer que adversários políticos tentam intimidá-lo.
Após a publicação, o vídeo repercutiu entre aliados e críticos nas redes sociais. Durante análise do conteúdo, o comentarista Elias Tavares afirmou que a imagem do colete funciona como um elemento de marketing político.
Segundo ele, a estratégia busca reforçar a ideia de ameaça constante contra figuras da direita e recuperar a memória do atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018.
O comentarista também avaliou que a peça foi produzida para engajamento digital, mas alertou para o risco de exagero na comunicação, comparando o vídeo a estratégias adotadas pelo influenciador e empresário Pablo Marçal em campanhas recentes.
A publicação ocorre em meio a mudanças na equipe de comunicação de Flávio Bolsonaro, após críticas de aliados à condução de crises recentes envolvendo a campanha do senador.
