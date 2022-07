Luva de Pedreiro afirma ter sido intimado pela Justiça ao chegar no Brasil

Influenciador estava voltando de Marrocos quando foi recebido por um oficial no aeroporto

Reprodução/Instagram/@luvadepedreiro Luva de Pedreiro diz que foi recebido por oficial de Justiça ao pousar no Brasil



O influenciado Luva de Pedreiro utilizou as redes sociais para informar que recebeu uma intimação da Justiça logo que chegou no Brasil, voltando de viagem do Marrocos, onde cumpria um acordo comercial. “Cheguei cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, [que estava] cheio de gente, recebi uma intimação”, disse por meio de um vídeo publicado no Instagram. Iran Ferreira, se diz indignado com o ocorrido “nunca esperei isso, não. Eu estando certo. Eu fiz o quê pelo amor de Deus para ser intimado?”, questionou.

De acordo com sua declaração, ele recebeu a intimação de um oficial de Justiça no aeroporto. “Fui intimado no meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário”, comentou. “É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá”, lamentou. Logo que soube do ocorrido, o atual empresário de Luva de Pedreiro, o ex-jogador e futsal Falcão, se pronunciou por meio de um vídeo: “Fala, pessoal. Eu acordo com a notícia de uma intimação judicial na frente de todo mundo. O menino foi para o Marrocos cumprir o que foi feito pelos antigos empresários. Mas usar essas informações do voo, da chegada, para uma intimação judicial e constranger o menino é inexplicável. Tem o contato dos advogados, vai na Justiça… Não precisa constranger o menino. Deixa o menino viver”.