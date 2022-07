Luva de Pedreiro exibe nova casa e cutuca ex-empresário: ‘Não vão me calar’

O baiano mostrou a residência, localizada em Pernambuco e que foi alugada por seus novos empresários, entre eles o ex-jogador de futsal Falcão

Reprodução/@luvadepedreiro Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, tem uma nova casa



O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 4, para exibir sua nova casa, em Pernambuco. Através de uma publicação feita no Instagram, o baiano mostrou a residência, localizada em Recife e que foi alugada por seus novos empresários, entre eles o ex-jogador de futsal Falcão. Na legenda do post, o jovem também mandou um recado para Allan Jesus. O jovem, vale lembrar, acusa o ex-agente de não repassar a verba obtida com contratos de publicidade e de hackear suas contas no WhatsApp e no TikTok.

“Graças a Deus, pai. Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha… Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos incalaveis (sic). RECEBA!”, escreveu Iran.