Falcão fecha contrato para agenciar carreira do Luva de Pedreiro: ‘Decisões serão suas’

Anúncio do contrato foi feito por meio do Instagram do ex-jogador nesta terça-feira, 28

Reprodução/Instagram/@falcao12oficial Falcão postou foto no Instagram para anunciar a nova parceria com o Luva de Pedreiro



Ídolo do futsal brasileiro e do mundo, o ex-jogador Falcão informou, na tarde desta terça-feira, 28, que vai agenciar a carreira do influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro. O anúncio do contrato foi feito por meio do Instagram do ex-jogador. “Receba o que for seu!. Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar!. O mundo abraçou você e sua tropa. Todas as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro!”, escreveu em uma publicação ao lado do influenciador digital. Falcão ainda alfinetou o empresário Allan Jesus, que começou a gerenciar a carreira do Luva de Pedreiro. “Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão dia a dia com você e colocará tudo na mesa pra que vocês decidam!. Não somos seus donos, não temos cadeira cativa pra nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran “Luva de Pedreiro”, será bem vinda!. Seja bem vindo, da forma e do jeito que você decidir!”, concluiu. Nos últimos dias, Luva de Pedreiro se desentendeu com o empresário Allan Jesus. O influenciador chegou até anunciar uma pausa nos vídeos devido aos problemas que vinha passando. Inclusive, no último fim de semana, Luva de Pedreiro afirmou que teve as contas do WhatsApp e do TikTok hackeadas e acusou Allan Jesus de dificultar seu acesso.