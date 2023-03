Luva de Pedreiro fecha com time de futebol de 7 do Grêmio: ‘Sonho realizado’

Jovem defenderá o Tricolor ao lado de grandes ex-jogadores do futebol nacional, como Romário, Falcão, Maicon, Douglas, Léo Moura e Edilson

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi anunciado na tarde desta sexta-feira, 24, como novo reforço do time de futebol de 7 do Grêmio. “É um sonho realizado”, disse o baiano de 21 anos, em vídeo publicado nas redes sociais. O jovem defenderá o Tricolor ao lado de grandes ex-jogadores do futebol nacional, como Romário, Falcão, Maicon, Douglas, Léo Moura e Edilson. Fenômeno na web, o jovem ficou conhecido por seus vídeos caricatos, onde aparece marcando golaços e emplacando bordões. Atualmente, o criador de conteúdo tem mais 20 milhões de seguidores no Instagram e é patrocinado por diversas grandes marcas nacionais. Além de viajar até o Catar para acompanhar a Copa do Mundo 2022, o brasileiro também participou da cerimônia Bola de Ouro do ano passado.