Luva de Pedreiro firma maior contrato da carreira e comemora repercussão: ‘Notícia magnífica’

Iran Ferreira, fenômeno das redes sociais, usou sua conta no Instagram para contar que está fazendo o ‘contrato da vida’

Reprodução/@luvadepedreiro Luva de Pedreiro é um fenômeno na internet



O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou na noite da última segunda-feira, 25, que firmou o seu maior contrato na carreira. Agora agenciado por Falcão, ex-jogador de futsal, o jovem não deu detalhes sobre a negociação, mas celebrou bastante. “Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu!”, disse em Stories feito no Instagram.

Cerca de 12 horas após a publicação, Luva de Pedreiro afirmou que quase 5 milhões de pessoas visualizaram seu vídeo. “Galera, vim agradecer a vocês esses quase 5 milhões de visualizações nos stories. Todo dia minha tropa do Pedreiro acompanhando… Receba! E vem notícia aí magnífica, sensacional. Graças a Deus, pai. É a tropa”, festejou o baiano de 20 anos, que viveu uma grande polêmica com seu ex-empresário, Allan Jesus. Iran afirma que assinou o contrato sem ler e reivindica o dinheiro que teria a receber, enquanto o agente diz que o pedido de rescisão feito por seu ex-cliente é “indevido”.