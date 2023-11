Macri compara vitória de Milei com tri da Argentina no Catar: ‘Acabou a época do Maradona’

Ex-presidente aproveitou para criticar Sergio Massa, o atual ministro da Economia, e Diego Armando Maradona, ídolo nacional e seu antigo desafeto

EFE/JuanJo Martín Maurício Macri é ex-presidente da Argentina



Ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri comparou a vitória do ultraliberal Javier Milei diante de Sergio Massa, neste domingo, 19, com a conquista do tricampeonato mundial da seleção argentina, na Copa do Catar. Na entrevista à emissora “TN”, o ex-mandatário do Boca Juniors aproveitou a fala para criticar seu antigo desafeto, o ídolo nacional Diego Armando Maradona, que morreu em 2020. “Quando voltei do Catar, quando tive aquela experiência incrível na Copa do Mundo, disse: ‘isso marca uma mudança de era vindo para a Argentina’. Voltei com essa teoria”, alertou Macri. “Pelos valores com que venceu, a era de Maradona acabou definitivamente. Ele era perturbador, transgressor, onde todos dependiam dele. Já na seleção campeã do ano passado havia uma equipe e cada um cumpria sua tarefa”.

Ainda fazendo uma analogia entre futebol e política, Macri chegou a comparar Lionel Messi com Milei, o presidente eleito no último final de semana. “Messi é um líder positivo e pró-família. Seus filhos e sua esposa têm um lugar impressionante. Ele é o cara mais querido do mundo, um modelo que o argentino começou a valorizar”, disse. “Nesta eleição, a Argentina escolheu entre o ladrão animado, como Massa, e o homem dos cidadãos que vem para variar, que apresentou suas propostas”, acrescentou. Após a declaração, Giannina Maradona, uma das filhas de Maradona, criticou Macri. “Você não deixa meu pai nem depois que ele foi para o céu. Você segue destilando seu rancor, seu ódio, seu tempo”, escreveu nas redes sociais. “Se você tem algum tempo, veja o que Messi pensa sobre o número 10”, continuou.