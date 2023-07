Mais cara da história, Walsh sofre lesão e pode desfalcar a Inglaterra no restante da Copa do Mundo

Contusão ocorreu durante a vitória da seleção inglesa sobre a Dinamarca, no Estádio de Sidney, na Austrália

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS Destaque da Inglaterra, Walsh pode perder o restante da Copa do Mundo Feminina



A Inglaterra confirmou o favoritismo nesta sexta-feira, 28, ao vencer a Dinamarca por 1 a 0 e seguir com os 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Feminina. A seleção inglesa, entretanto, deixou o Estádio de Sidney preocupada com a lesão de Keira Walsh, um dos destaques de seu elenco. Ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, a meio-campista caiu sozinha após pisar em falso no gramado, colocou a mão no joelho e não conseguiu se levantar. Sem condições de continuar, ela foi retirada de campo de maca a precisou ser substituída. Desta forma, a estrela do país europeu será reavaliada e pode perder o restante do Mundial que está sendo disputado na Austrália e Nova Zelândia. No futebol feminino, Walsh é conhecida por protagonizar a negociação mais cara da história, sendo comprada pelo Barcelona 460 mil euros (R$ 2,3 milhões) junto ao Manchester City. Líder da chave D, a Inglaterra precisa de apenas um empate com a China, nesta terça-feira, 1º, para assegurar a classificação e a liderança do grupo na última rodada.