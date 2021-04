Manchester City anuncia a contratação de Kayky, do Fluminense

Chamado na Europa de ‘Novo Neymar’, o atacante ficará o Tricolor das Laranjeiras até 2022, tendo a oportunidade de jogar uma temporada da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro

O Manchester City oficializou nesta sexta-feira, 23, a contratação de Kayky, jovem do Fluminense de apenas 17 anos. Chamado na Europa de “Novo Neymar”, o atacante ficará o Tricolor das Laranjeiras até 2022, tendo a oportunidade de jogar uma temporada da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Na sequência, ele fechará com a equipe treinada pelo badalado técnico Pep Guardiola por cinco temporadas. “Estamos felizes de confirmar que chegamos a um acordo com o Fluminense pela futura transferência de Kayky. O jovem atacante vai permanecer no Fluminense até o fim da temporada brasileira”, comunicou o City.

De acordo com o “Ge.com”, o clube britânico pagou cerca de 10 milhões de euros fixos (R$ 66,5 milhões) mais bônus de até 11 milhões de euros (R$ 73,2 milhões) para ter a joia do Flu. Fora o montante, há uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais 5 milhões de euros. No total, o clube carioca pode faturar até R$ 173 milhões com a venda do garoto. Talentoso, Kayky venceu a Copa do Brasil sub-17 e vice-campeão do Brasileiro da categoria na temporada passada, sendo um dos destaques da “Geração de Ouro” do Fluminense. Promovido ao time titular, o atacante já soma 10 partidas na equipe principal, sendo quatro titulares e com dois gols. O último confronto da joia foi adiante do River Plate, da Argentina, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores, quando tornou-se o mais jovem a entrar em campo pelo Tricolor carioca.