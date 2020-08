Manoel volta de empréstimo e é reintegrado ao elenco do Cruzeiro

O meia-atacante Caio Rosa, revelação das categorias de base, também está reintegrado ao plantel da Raposa

Reprodução Manoel é zagueiro do Cruzeiro



O técnico Enderson Moreira tem mais duas opções no elenco para escalar o Cruzeiro na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o zagueiro Manoel, de volta de período de empréstimo ao futebol turco, e o meia-atacante Caio Rosa, revelação das categorias de base, estão reintegrados ao grupo de atletas. Manoel chegou ao Cruzeiro em 2014 e defendeu o time até 2018, com sete gols marcados em 150 jogos disputados. Depois disso, passou pelo Corinthians e mais recentemente foi emprestado ao Trabzonspor, que não exerceu a cláusula para a sua aquisição. Como vinha em atividade, já trabalhou nesta segunda-feira ao lado do elenco e poderá ser utilizado em breve por Enderson.

Caio, de 19 anos, atuou duas vezes pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro, ainda sob o comando de Adilson Batista e antes da paralisação das competições em função do surto do coronavírus. Nesta segunda, realizou testes físicos na Toca da Raposa II para, em breve, treinar ao lado dos demais jogadores. Havia a possibilidade de Caio ser negociado, diante do interesse de outros clubes, mas o Cruzeiro decidiu seguir com o atleta, que tem contrato até 2023, e cedê-lo ao elenco profissional.

O Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, diante do Guarani, no Brinco de Ouro, pela segunda rodada da Série B. O time estreou com vitória no torneio, sobre o Botafogo-SP, mas está com -3 pontos na tabela por punição imposta pela Fifa.

*Com Estadão Conteúdo