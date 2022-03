Marcos Braz abre o jogo e fala sobre possibilidade do Flamengo fechar com Vidal; confira

O vice-presidente do Rubro-Negro foi questionado sobre o tema durante a apresentação do zagueiro Pablo, novo reforço do clube carioca

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi questionado sobre a possibilidade do clube contratar o meio-campista Arturo Vidal, que reafirmou seu desejo em vestir as cores do Rubro-Negro nesta semana. Apesar da vontade da torcida e dos acenos do chileno, o cartola negou qualquer tipo de negociação com o atleta, que tem contrato com a Inter de Milão até junho deste ano. “Pelo tamanho do jogador, pela forma que ele se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido, mas o que posso te falar é que hoje não tem absolutamente nada”, comentou o dirigente nesta quinta-feira, 17, antes de apresentar o zagueiro Pablo como novo reforço da equipe.

Na segunda-feira passada, Vidal concedeu entrevista à “TNT Sports” do Chile e voltou a falar sobre sua admiração pelo Flamengo. “O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante”, falou. “O ‘Huaso’ (Isla) me falou sobre o mundo do Flamengo, assim como Rafinha e Renato (Augusto). Isso me dá vontade de ir. O ‘Huaso’ está lá, jogando e sentindo o que eu gostaria de experimentar. Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá”, acrescentou.