Marcos Rocha volta ao Palmeiras neste sábado; Weverton não deve jogar

Palmeiras/ Divulgação Marcos Rocha está de volta ao Palmeiras após lesão no tornozelo



O lateral Marcos Rocha treinou normalmente nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e deve voltar ao Palmeiras no próximo sábado, na partida contra a Ferroviária, válida pelo Campeonato Paulista.

O jogador fez trabalhos em campo ao lado dos companheiros que nao atuaram na vitória sobre o Tigre, na Argentina, na quarta-feira, pela Libertadores da América. Marcos Rocha está afastado desde o início de fevereiro, quando levou uma pancada no tornozelo direito na partida diante da Ponte Preta.

O auxiliar de Luxemburgo, Mauricio Copertino, comandou os trabalhos com bola em campo reduzido. O lateral-direito estará à disposição do treinador. Os titulares realizaram apenas movimentações regenerativas na parte interna do centro de treinamento.

Apenas o goleiro Weverton não se juntou aos colegas nas atividades. Ele foi liberado por conta do falecimento de sua mãe, Josefa Pereira. O Palmeiras publicou uma nota de pesar nas redes sociais, mas não infirmou por quanto tempo o jogador ficará afastado. Ele não deve ser relacionado contra a Ferroviária.

Luxemburgo comanda mais um treino nesta sexta-feira, no Allianz Parque, local da partida. O treinador tem levado os jogadores ao estádio com mais frequência para acelerar a adaptação ao novo gramado sintético.