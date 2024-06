Marquinhos vê favoritismo dos argentinos, mas reforça ‘peso’ do Brasil: ‘O que vale é no campo’

Seleção brasileira estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24), contra Costa Rica

Nesta reta final de preparação para a estreia na Copa América, o zagueiro Marquinhos reconheceu o bom momento que vive a Argentina e admitiu que a equipe comandada por Lionel Scaloni é a principal candidata ao título do torneio. No entanto, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (19), ele deixou claro que a seleção brasileira tem todas as condições de mudar esse panorama. “A atual campeã é sempre a equipe a ser batida. Mas independentemente de tudo, vimos também a Argentina ganhar uma Copa América em cima da gente (em 2021) quando estávamos melhores Cabe a nós (jogadores) mudar isso. O que vale é no campo”, afirmou o zagueiro. O jogador recorreu ao peso do torneio continental e declarou que uma conquista tem o poder de mudar um ciclo e comentou sobre a possibilidade que cada um tem de escrever uma nova página na história da seleção. “A Copa América é uma competição histórica. Tem um peso muito grande. Sempre falamos para o grupo o quanto é bom ganhar e o quanto é ruim perder. Para um ciclo é muito bom. Foi bom para Argentina, foi bom para a gente. Como isso (título) pode guiar uma onda positiva”, comentou o defensor que foi campeão do torneio em 2019 e dois anos depois amargou um vice-campeonato em pleno Maracanã.

Com a estreia na competição definida para o próximo dia 24 de junho (segunda-feira), Marquinhos disse também sobre a preparação para a competição. "Estamos trabalhando muito. O treino foi focado em transição, pós-perda, jogar em bloco, pressionar alto. Estamos analisando vários aspectos. Sabemos que os campos menores vão dificultar a parte ofensiva e vamos ter de saber lidar com essa dificuldade", declarou. Integrante do Grupo D, o Brasil terá como adversários a Costa Rica, a Colômbia e o Paraguai. O jogo de estreia vai ser diante dos costa-riquenhos. No segundo compromisso, a equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta o Paraguai. A seleção encerra sua participação nesta etapa encarando os colombianos.

*Com informações do Estadão Contéudo

publicado por Tamyres Sbrile