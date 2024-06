Estreante na Copa América, Canadá enfrenta Argentina na abertura

Seleção argentina chega nos EUA com uma série de 20 jogos sem perder, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia do Mundial de 2022

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Messi se tornará o jogador com mais jogos disputados pelo torneio (35)



A Argentina campeã mundial inicia nesta quinta-feira (20) a defesa do título da Copa América contra o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, que será o termômetro para medir o favoritismo da ‘Albiceleste’ no torneio continental. A seleção argentina chega à Copa América nos Estados Unidos com uma série de 20 jogos sem perder, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia do Mundial de 2022.”Digo sempre o mesmo, que vamos jogar, dar o máximo, que estamos com vontade de continuar tentando e conseguindo coisas”, declarou Messi, que aos 36 anos disputará sua sétima Copa América, provavelmente a última da carreira.”Vai ser cada vez mais difícil, porque os jogos vão ser mais duros, mais travados. Os adversários dificultam cada vez mais, mas vamos tentar outra vez”, acrescentou o camisa 10. Para Messi, a Copa América 2024 tem um ingrediente especial: assim que a bola rolar no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, a partir das 21h00 (horário de Brasília), ele se tornará o jogador com mais jogos disputados pelo torneio (35).

O técnico Lionel Scaloni tem à disposição a base do time campeão mundial em 2022, mas ainda restam três dúvidas para a escalação contra os canadenses. A maior delas é no meio-campo, onde Alexis Mac Allister e Enzo Fernández brigam pela única vaga sem dono em uma linha de três volantes. Leandro Paredes e Rodrigo De Paul são os dois homens fixos no esquema de Scaloni. No ataque liderado por Messi, a concorrência é entre Julián Álvarez e Lautaro Martínez na posição de centroavante, e Nicolás González ou Ángel Di María devem ocupar uma das pontas. “Jogar com esta camisa exige sair para competir em todos os jogos e nossa maneira de encarar cada jogo não vai mudar. Sim, é verdade que temos a estrela [de campeão mundial] no peito, mais uma, e a responsabilidade é continuar competindo”, afirmou Scaloni.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Canadá, incógnita e estreante

Estreante na Copa América, o Canadá entrou na edição de 2024 ao vencer Trinidad e Tobago por 2 a 0 na repescagem da Concacaf. Os ‘canucks’ participaram da Copa do mundo de 2022 com três derrotas na fase de grupos, para Bélgica (1 a 0), Croácia (4 a 1) e Marrocos (2 a 1), assim como na estreia em Mundiais, em 1986. O americano Jesse Marsch, de 50 anos, é o técnico da seleção canadense desde meados de maio e tem como pilar da equipe o polivalente lateral-esquerdo Alphonso Davies, jogador do Bayern de Munique e alvo do Real Madrid no mercado.

O que o Canadá tem de melhor está no ataque, com nomes de trajetória internacional reconhecida como Jonathan David (Lille), Tajon Buchanan (Inter de Milão) e Cyle Larin (Mallorca). Os ‘canucks’ mostraram duas caras em seus últimos amistosos de preparação para a Copa América, no início do mês: uma estrondosa derrota por 4 a 0 para a Holanda e um bom empate em 0 a 0 com a França.

Escalações prováveis:

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister ou Enzo Fernández – Lionel Messi, Lautaro Martínez ou Julián Álvarez, Ángel Di María ou Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crepeau – Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies – Ismael Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Liam Millar – Jonathan David e Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP