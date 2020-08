Marrony faz dois, Atlético-MG bate Ceará e segue 100% no Brasileirão

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo, no Engenhão

DUDU MACEDO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marrony fez dois gols e garantiu a vitória do Atlético-MG



O Atlético-MG segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O time de Jorge Sampaoli contou com dois gols do atacante Marrony para bater o Ceará por 2 a 0 neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da competição. Com a vitória, o Atlético chega aos nove pontos e só pode ser alcançado por Athletico-PR e Internacional, que também venceram os dois primeiros jogos e ainda entram em campo neste domingo. Campeão da Copa do Nordeste, o Ceará não faz um bom início de Brasileirão e, com apenas um ponto, ainda busca a primeira vitória na competição.

Ao contrário do que se esperava, o Atlético não conseguiu controlar a partida no primeiro tempo. Bem postado, o Ceará continha os avanços do time adversário e ainda levava perigo em escapadas em contra-ataque. O forte calor na manhã de domingo em Belo Horizonte atrapalhou as duas equipes, que não conseguiam imprimir um ritmo mais alto de intensidade e o jogo se encaminhou para o intervalo sem gols.

A equipe de Sampaoli voltou melhor no segundo tempo, especialmente pelas entradas de Guilherme Arana e Marquinhos, e passou a atuar assim como nas últimas partidas, empurrando o Ceará para o campo de defesa. Apesar de seguir sofrendo com contragolpes, a pressão surtiu efeito e, aos 27 minutos, Marrony teve a camisa puxada por Gabriel Lacerda dentro da área. O árbitro brasiliense Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti e o próprio Marrony cobrou bem, deslocando o goleiro Fernando Prass para abrir o placar. Após o gol, o time de Jorge Sampaoli passou a jogar com mais calma e conseguiu ampliar em contra-ataque aos 46 minutos. Marquinhos roubou a bola e serviu Marrony, que ganhou da marcação na velocidade e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.

O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo, no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta, o Ceará recebe o Vasco no Castelão, em Fortaleza (CE).

*Com Estadão Conteúdo