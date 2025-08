Marta a caminho da sétima Bola de Ouro?

Performance na final da Copa América pode render à Rainha indicação ao prêmio da France Football, contudo, resta saber se partida será cotada, já que análise dos candidatos era do desempenho era entre 1ª de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025

EFE/ Vicente Costales Marta Vieira da Silva do Brasil comemora o triunfo da Copa América Feminina neste sábado, depois de vencer a Colômbia na final no estádio Rodrigo Paz Delgado em Quito (Equador)



Aos 39 anos, Marta Vieira, que também atende como Rainha do Futebol e foi eleita como a melhor jogadora da história, segue sendo o centro das atenções do futebol feminino. Entre críticas, elogios e comentários sobre ela dever se aposentar, Marta mostrou na final da Copa América que tem fôlego para continuar jogando. Foi ela quem colocou a Seleção de volta ao jogo contra a Colômbia e evitou uma derrota no tempo regulamentar. Marco que faria com que as colombianas vencessem o Brasil pela primeira vez na história e conseguissem conquistar a Copa América, um título inédito para elas. Também foi dos pés da camisa 10 que a equipe de Artur Elias ficou na vantagem na prorrogação, mas não conseguiu evitar os pênaltis.

A atuação de Marta na 10ª edição da Copa América rendeu a ela o troféu de melhor jogadora da competição, em um ano que marca sua despedida do torneio. As marcas alcançadas colocam Marta no caminho para concorrer a Bola de Ouro, troféu que seria a sua sétima conquista pessoal, caso seja indicada e ganhe. Mas em meio aos novos nomes que vêm surgindo e da hegemonia da espanhola Aitana Bonmatí, que detém, por dois anos seguidos o prêmio, fica o questionamento: Marta pode ser indicada e tem chances de ganhar?

Legalmente, os indicados para Bola de Ouro são analisados pelo desempenho entre 1ª de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025, o que faria com que os números da final da Copa América fossem deixados de lado, já que a competição terminou no dia 2 de agosto. Contudo, se olharmos pelos números apresentados na temporada de 2024 e 2025, a resposta é sim. Em final de carreira, Marta nunca havia sido cotada para ficar com a premiação, porém terminou a temporada passada com títulos por clube e seleção, além de golaços como o que salvou o Brasil da derrota na final contra a Colômbia. Conquistou no ano passado seu primeiro título pelo Orlando Pride, time norte-americano, e teve também sua melhor performance desde 2017, quando chegou ao clube dos Estados Unidos. Foram 11 gols marcados.

Vale lembrar que no ano passado Marta participou da campanha da Seleção que ficou com a prata nos Jogos Olímpicos de Paris, e em dezembro, foi a vencedora da primeira edição do Marta Award, troféu entregue na cerimônia do Fifa The Best à autora do gol mais bonito da temporada feminina.

Nas redes sociais a campanha é só uma: Marta para Bola de Ouro. “Eu juro que é melhor a Marta ganhar a Bola de Ouro! Capitã no clube e na seleção, levou ambos ao título! Já passou da hora! Vamos fazer acontecer.”, escreveu o perfil @RPUSWNT no Twitter.

O ‘Mundo Pelota’, site espanhol especializado em futebol feminino, listou algumas marcas da jogadora que podem fazer dela uma forte concorrente, sendo elas as seguintes:

NWSL Shield – troféu concedido anualmente à equipa com o melhor registo na temporada regular da National Women’s Soccer League (NWSL) dos Estados Unidos.

Campeã da NWSL

Campeã da Copa América Feminina

MVP da final da Copa América

MVP da Copa América

5 gols em 5 partidas de mata-mata entre clube e seleção

Com a derrota da Espanha para Inglaterra na final da Eurocopa Feminina e o Barcelona tendo perdido o título da Champions League para o Arsenal, Aitana Bonmatí perde um pouco da força, apesar de ter sido eleita a melhor jogadora da Eurocopa, já Marta, ganha um espaço devido aos números conquistados. Em caso de uma possível indicação, a Rainha deve ter como corrente a inglesa Alessia Russo, campeã da Euro no fim de julho, e as espanholas vice-campeãs Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. As três terminaram a temporada como nomes mais cotados para a imprensa internacional. Os indicados para Bola de Ouro saem nesta quinta-feira (7) e a premiação, organizada pela revista France Football, acontece no dia 22 de setembro.