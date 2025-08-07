Jovem Pan > Esportes > Futebol > Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias são indicados à Bola de Ouro

Marta, Amanda Gutierres e Arthur Elias são indicados à Bola de Ouro

Cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de setembro, Théâtre du Châtelet, em Paris

  • Por Jovem Pan
  • 07/08/2025 14h51
Lívia Villas Boas / CBF Marta As atacantes Marta e Amanda Gutierres foram recém-campeãs da Copa América pelo Brasil

As atacantes Marta e Amanda Gutierres, recém-campeãs da Copa América, foram as brasileiras indicadas nesta quinta-feira ao prêmio de melhor jogadora do mundo da Bola de Ouro, evento que também poderá premiar Arthur Elias, técnico da seleção brasileira e que concorre na categoria de melhor treinador. A cerimônia de premiação da Bola de Ouro está marcada para o dia 22 de setembro, Théâtre du Châtelet, em Paris. Na categoria de melhor jogadora, Marta, lenda do futebol aos 39 anos, e Amanda Gutierres, que disputa o prêmio pela primeira vez na carreira, aos 24, concorrerão com outros 28 nomes, com destaque para as espanholas Aitana Bonmatí, ganhadora das duas últimas edições, e Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022. Já o técnico Arthur Elias terá a concorrência de Sonia Bompastor (Chelsea), Justine Madugu (Nigéria), Renée Slegers (Arsenal) e Sarina Wiegman (Inglaterra).

*Com informações da EFE
Publicado por Fernando Dias

