Marta desabafa sobre campanha do Brasil na Copa do Mundo e não descarta ir a Paris-2024

Rainha do Futebol tratou como ‘decepcionante’ a eliminação na fase de grupos do Mundial

EFE/EPA/JOEL CARRETT Marta fez sua última Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia



Duas semanas após a eliminação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, a atacante Marta voltou a falar sobre o tema. Ainda lamentando a queda precoce no Mundial disputado na Oceania, a Rainha do Futebol reconheceu a campanha decepcionante. “Após uma Copa do Mundo muito decepcionante, a única coisa que pensei foi em voltar para casa e começar a treinar com o clube. Isso me ajudou muito a desconectar da Copa do Mundo e de tudo que aconteceu lá… Foi uma grande decepção para mim e para todo o time, porque sabemos que temos um time para ir um pouco mais longe na competição”, comentou a jogadora de 37 anos, em entrevista ao Orlando Pride, seu clube nos Estados Unidos.

Apesar de admitir que não disputará outro Mundial, a estreia do Brasil afirmou que pretende jogar as Olimpíadas de Paris-2024. “Eu não vou jogar outra Copa do Mundo, mas não disse que não vou jogar a próxima Olimpíada. Ainda não tenho o ‘sim’, mas trabalharei dia a dia e se sentir que ainda tenho essa força para compartilhar com a seleção brasileira, quero brigar pela medalha de ouro”, continuou a maior jogadora da história da seleção brasileira feminina.

Já sobre a Copa do Mundo, a seis vezes melhor do mundo afirmou que continuou assistindo os jogos. “Eu tentei me desconectar, mas é impossível e o fuso horário é terrível. Na primeira semana, eu estava na cama às 19h e acordava às 4h da manhã, então tive a chance de ver alguns jogos. Essa competição foi muito diferente. Nós tivemos a chance de ver um time como a Colômbia. Eu fiquei impressionada com a técnica, a organização do time delas”, completou Marta.