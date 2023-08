Inglaterra vence a Austrália por 3 a 1 e vai à final da Copa do Mundo

Equipe inglesa disputará a decisão contra a Espanha; donas da casa decidirão o 3º lugar contra a Suécia

FRANCK FIFE / AFP England's players celebrate after winning the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup semi-final football match between Australia and England at Stadium Australia in Sydney on August 16, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)



A Inglaterra venceu a Austrália por 3 a 1 e garantiu classificação inédita para a final da Copa do Mundo Feminina. O jogo foi disputado na manhã desta quarta-feira, 16, no Estádio Olímpico de Sidney e colocou frente a frente as donas da casa, equipe sensação do torneio, e a Inglaterra, uma das favoritas ao título. Mesmo com esse cenário, o jogo foi disputado e acirrado. Ella Toone abriu o placar para as inglesas, com Kerr empatando em um lindo gol. No entanto, o favoritismo pesou, e Alessia Russo e Chloe Kelly marcaram, selando a vitória da Inglaterra. Com isso, Espanha e Inglaterra irão disputar a final às 7h do próximo domingo, 20, em Sidney. Quem vencer, conquistará o primeiro título mundial de sua história. Já a Austrália jogar contra a Suécia pela disputa de terceiro lugar às 5h de sábado, 19.