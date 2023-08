Marta se emociona e pede que torcedores continuem apoiando a seleção feminina: ‘Eu termino, mas elas continuam’

Rainha do Futebol lamentou a eliminação precoce, mas valorizou o talento da nova geração de jogadoras do Brasil

EFE/EPA/JOEL CARRETT Marta não conseguiu fazer um gol nesta Copa do Mundo Feminina



A atacante Marta lamentou a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, nesta quarta-feira, 2, com o empate diante da Jamaica. Emocionada, a Rainha do Futebol confirmou que se despediu dos Mundiais e pediu para que os torcedores continuem apoiando a seleção feminina. “É difícil falar num momento deste. Nem nos piores pesadelos esta é a Copa que eu sonhava. É só um começo. O povo brasileiro pedia renovação e está tendo essa renovação. A única velha sou eu. É só o começo para elas. Eu termino aqui, mas elas continuam. Elas são muito talentosas. Eu quero que as pessoas tenham o mesmo entusiasmo do começo da Copa. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Nós estamos vendo seleções melhorando… Isso mostra que o futebol feminino está crescendo. A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para Marta. Sou grata por poder jogar mais uma Copa. Continuem apoiando. Para elas, é só o começo. Para mim, é o fim da linha”, afirmou a veterana, em entrevista à Rede Globo.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta não balançou as redes no Mundial sediado na Austrália e Nova Zelândia. A atacante entrou na vitória contra o Panamá e na derrota para a França. Já contra a Jamaica, a estrela do Brasil iniciou a partida como titular, mas não conseguiu fazer a diferença. Ainda assim, a Rainha do Futebol se despede como maior artilheira das Copas, com 17 gols no período. Seu momento mais brilhante ocorreu na edição de 2007, quando conduziu a Amarelinha ao vice-campeonato, na melhor campanha da história.