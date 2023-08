CBF escolhe Belém como palco para estreia de Fernando Diniz na seleção brasileira

Brasil enfrentará a Bolívia, no Mangueirão, no primeiro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Marcos Santos/ Agência Pará Mangueirão passou por reforma e ganhou status de arena para 50 mil pessoas



A CBF anunciou na noite desta segunda-feira, 31, onde a seleção brasileira começará a disputar as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo masculina de 2026. O local escolhido foi o estádio olímpico do Pará – jornalista Edgar Proença, ou o Mangueirão, em Belém, no Pará. A partida entre Brasil e Bolívia está marcada para 8 de setembro e será a estreia de Fernando Diniz no comando da seleção. A última vez que o Brasil jogou no Mangueirão venceu a Argentina por 2 a 0 no Superclássico das Américas de 2011. O estádio passou por uma reforma que o elevou ao status de “arena” com capacidade para 50 mil pessoas. A delegação da CBF realizou inspeção no local e indicou que o estádio está adequado. “As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.