Mauro Cezar vê Hugo Sousa cometendo ‘erros inexplicáveis’ e pede goleiro na reserva do Flamengo

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar pediu a saída de Hugo Sousa do time titular do Flamengo



Hugo Sousa voltou a ser alvo de críticas de torcedores do Flamengo após falhar na vitória sobre o Sporting Cristal, na noite da última terça-feira, 24, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mesmo com o triunfo, o goleiro saiu vaiado e viu seu nome ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nas últimas horas. Para Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan, o caso do arqueiro é uma soma de falta de segurança com erros técnicos. No entendimento do jornalista, o arqueiro precisa ser preservado por Paulo Sousa e passar a ficar no banco de reservas.

“O caso de Hugo Sousa não parece ser apenas psicológico, fruto de enorme pressão e insegurança. Tecnicamente o goleiro comete erros, alguns inexplicáveis. Provavelmente terá que tentar corrigir graves deficiências antes que seja tarde para ele. Hoje não há como seguir titular”, comentou Mauro Cezar Pereira, nesta quarta-feira, através de sua conta oficial no Twitter. Apesar do mau momento no Rubro-Negro, o técnico Paulo Sousa respaldou minimizou o novo erro do jovem e não deu sinais de mudanças para as próximas partidas – o Flamengo volta a campo no domingo, 29, quando enfrenta o Fluminense, pelo Brasileirão.

“Em relação ao Hugo e a todos jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximos da perfeição. Nesse campanha o Hugo sofreu um gol, hoje. É algo que procuramos estabilizar, com ele e todos os outros jogadores. Procurar dar confiança para tomarmos as melhores decisões, por vezes não tomamos as melhores decisões. Mas temos que saber ultrapassar essas situações. Ele, sendo um goleiro de 23 anos, vive um processo de crescimento para ultrapassá-las”, disse o técnico português, em entrevista coletiva.