Megan Rapinoe critica Messi e CR7: ‘Poderiam fazer mais no combate ao racismo’

A craque da seleção estadunidense ainda declarou apoio ao democrata Joe Biden; eleição presidencial acontece na próxima terça-feira, 3

Montagem sobre fotos/Reprodução/MeganRapinoe/Instagram/JuanJo Martín/EFE/EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Megan Rapinoe criticou Messi e Cristiano Ronaldo



Melhor do mundo na temporada 2018/19, a jogadora Megan Rapinoe criticou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo por não se posicionarem na luta contra o racismo. Em entrevista publica pelo L’Equipe, nesta sexta-feira, 30, a norte-americana pediu mais engajamento da comunidade do futebol e depositou esperanças em Kylian Mbappé, jovem da seleção francesa e do Paris Saint-Germain.

“Eles poderiam fazer muito se decidissem usar seu nível estupendo de popularidade para combater o racismo”, disse a bicampeão mundial com a seleção estadunidense. “Não estou falando sobre usar uma camiseta do Black Lives Matter, estou falando sobre ir mais fundo. Espero que ele [Mbappé] compreenda o impacto que pode causar, e como essa influência pode ser formidável. Espero que ele entenda que pode mudar o mundo”, completou Rapinoe.

Megan Rapinoe, por outro lado, exaltou a postura de Lewis Hamilton (automobilismo), LeBron James (basquete) e Naomi Osaka (tênis) por suas manifestações antirracistas. “A liberdade de expressão de Lewis Hamilton é incrível, para não mencionar LeBron James, já que eles estão no centro de apostas econômicas colossais. E Naomi Osaka, que usa uma máscara no US Open com nomes de negros mortos pela polícia americana como Breonna Taylor e George Floyd, no meio do tênis que é tão branco!”, elogiou.

Na conversa com o veículo de informação francês, Rapinou também falou sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que estão marcadas para a próxima terça-feira, 3. Direta, a craque do futebol feminino declarou seu apoio ao democrata Joe Biden e voltou a criticar o republicano Donald Trump, que é candidato à reeleição. “Ouvi dizer que alguns apoiadores de Trump podem não respeitar o veredito da eleição. Talvez o pior esteja acontecendo. Nunca se esqueça de que a liberdade está por um fio. Sabemos desde o primeiro dia que Donald Trump é um simpatizante da supremacia branca, e é racista, sexista e homofóbico. Nunca um candidato democrata apresentou um programa tão progressista. Se ele [Joe Biden] for eleito, vai se preparar para montar um sistema de saúde generalizado e um plano de assistência social. Ele está preocupado com Black Lives Matter e quer iniciar uma reforma da polícia”, disse.