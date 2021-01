Melhor do mundo, Lewandowski começa 2021 com dois gols e vitória por 5 a 2

Lukas Barth-Tuttas/EFE Lewandowski (à dir.) comemora com Goretzka (à esq) e Thomas Müller após marcar de pênalti



Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo de 2020 no último dia 17 de dezembro, o atacante polonês Robert Lewandodwski começou 2020 literalmente com o pé direito. O jogador, que é destro, usou sua perna boa (em cobrança de pênalti) e a cabeça para anotar dois gols na vitória do Bayern de Munique sobre o Mainz por 5 a 2, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. Lewa fez o quarto e o quinto da equipe bávara e disparou na artilharia da Bundesliga. Com 19 tentos, tem nove a mais do que o norueguês Erling Haaland, destaque do Borussia Dortmund.

Os outros gols do Bayern foram marcados por Kimmich, Sane e Süle. Embora tenha goleado, o Bayern sofreu um susto ao começar perdendo por 2 a 0, gols de Burkardt e Alexander Hack. Só no segundo tempo o atual campeão alemão acordou e conseguiu atropelar o Mainz, que está na zona do rebaixamento. Já o time de Munique lidera o Alemão com 33 pontos, dois a mais do que o RB Leipzig.