Messi faz hat-trick e Argentina vence a Bolívia por 3 a 0 pelas eliminatórias

Camisa 10 se tornou o maior artilheiro de seleções sul-americanas com 79 gols, ultrapassando Pelé

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL Lionel Messi bate recorde pela seleção da Argentina



Lionel Messi continua fazendo suas ‘mágicas’ pela seleção argentina. Em jogo contra a Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, o camisa 10 marcou um golaço para abrir o placar. Aos 14 minutos, ele recebeu na entrada da área, deu uma caneta no adversário e chutou no ângulo do goleiro Musso. O tento o coloca como o maior artilheiro por seleções sul-americanas da história com 79 gols, ultrapassando Pelé, com 77 gols. A Argentina continuou em cima e teve mais chances na partida. No segundo tempo, aos 19 minutos, Messi voltou a marcar e ampliou o placar. Aos 43, o camisa 10 fez mais um e fechou a conta em 3 a 0. Com 18 pontos, os comandados de Scaloni estão em segundo na tabela, atrás apenas do Brasil. Na Data Fifa de outubro, a Albiceleste enfrenta a seleção do Paraguai dia 7, fora de casa, o Uruguai dia 10 e o Peru no dia 14, em casa.