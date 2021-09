Presidente do Santos diz que aceita vender Marinho se clube receber ‘proposta aceitável’

Na última terça-feira, o atacante revelou que gostaria de deixar o clube até o fim da temporada, mas que a diretoria santista recusou diversas ofertas

Em entrevista coletiva para apresentar o novo técnico Fábio Carille, o presidente do Santos, Andrés Rueda, também precisou dar explicações quanto às declarações recentes de Marinho. Na última terça-feira, o atacante revelou que gostaria de deixar o clube até o fim da temporada, mas que a diretoria santista recusou diversas propostas. Nesta quinta, o mandatário do Peixe admitiu ter recebido ofertas, mas avaliou que nenhuma delas era benéfica ao Alvinegro praiano. “O Santos não teve consulta nenhuma do Atlético-MG. No caso do Palmeiras, foi uma conversa entre presidentes, nada mais do que isso. Recebemos propostas, sim, dos Emirados Árabes. Marinho gostaria de ir pela remuneração, o sonho era esse, Emirados Árabes. Não era Europa ou Estados Unidos, mas lá. E combinamos de fazer negócio se chegasse proposta aceitável. As três que chegaram não interessaram ao Santos”, disse o presidente, que comentou as falas do atleta.

“Marinho se cobra muito. Foi mais um desabafo a entrevista. Não vi ele falando que precisa de jogadores para disputar títulos, até porque temos jogadores para disputar títulos. Comentou, sim, que vendemos alguns e não ele. É um desejo dele, não está mentindo. O desejo é de ir se chegar proposta dos Emirados árabes interessante para ele. Eu fui claro que, se chegar proposta interessante para o Santos, não haveria problema. Mas não chegou. Propostas feitas não atenderam o Santos. Vida que segue. Recebemos consultas todo dia. Propostas são mais raras. Mas o ambiente deles é bom, é querido por jogadores, nós e torcida. Conversa ontem foi muito boa, está esclarecido e logo mais começa a jogar e fazer gols. Confiamos muito nele, é uma de nossas estrelas”, completou.

Na ocasião, Marinho também alegou que a equipe médica do Santos havia cometido um erro no tratamento de uma lesão na perna esquerda. Sobre o tema, Rueda desmentiu. “Marinho vinha se recuperando de fibrose, começou a transição e teve hematoma na coxa esquerda. Não sou médico, mas de tanto falar aprendi a sequência. Primeiro procedimento é uma punção. Com a seringa e agulha se chega a esse sangue coagulado e tenta extrair. Isso foi feito, procedimento normal e era o primeiro a ser feito mesmo. E não deu o resultado esperado. Coxa não desinchou… Com todo apoio da diretoria e equipe médica, Marinho foi para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, com o maior especialista da área. Concordou com a punção, mas o volume do hematoma é alto e temos que fazer uma drenagem. Drenagem pode ser feita em consultório ou qualquer lugar, mas por ser um jogador de futebol, decidiu-se que seria em um centro cirúrgico. Ambiente controlado, sem infecção… Drenagem nada mais é que uma abertura, colocar o dreno e o dreno por capilaridade puxar o sangue. Isso foi feito, colocou-se os pontos e o processo de recuperação foi normal de drenagem. Fez a fisioterapia e está em um processo de readequação, treinando já, para poder jogar quando estiver 100% na parte técnica. O entendimento de erro médico não se aplica nesse caso”, explicou.