Messi supera Pelé e se aproxima de Daniel Alves em títulos na carreira; veja ranking

O argentino conquistou sua 38ª taça na carreira com o título da Argentina na Finalíssima

EFE/EPA/ANDY RAIN Messi ergue a taça da Finalíssima, conquistada com a vitória da Argentina sobre a Itália



Lionel Messi levantou sua 38ª taça na carreira na última quarta-feira, 1º, quando participou da vitória da Argentina sobre a Itália, na Finalíssima, disputada em Wembley. Com a conquista, o craque superou Pelé e Andrés Iniesta, que ganharam 37 títulos cada – o espanhol segue em atividade e, atualmente, joga no Vissel Kobe (Japão). Agora, o argentino se isolou como segundo futebolista com mais troféus na história do futebol, ficando atrás apenas do brasileiro Daniel Alves, que tem 42 taças. Na conta, são somadas as medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos.

Maior ídolo da história do Barcelona, Lionel Messi conquistou 34 taças com a camisa do time catalão. Já pela seleção argentina, o astro chegou ao seu terceiro título, sendo eles: Olimpíadas de 2008, Copa América de 2021 e Finalíssima 2022. Já no Paris Saint-Germain, seu atual time, ele ganhou apenas o Campeonato Francês. O argentino ainda sonha com o título da Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar.

Confira os 10 jogadores com mais títulos da história: