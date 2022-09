Milton Neves faz post sobre namorada de Douglas Luiz, internet se revolta e jogador responde

Na postagem, que foi excluída após a repercussão negativa, o experiente jornalista chama atenção para beleza de Alisha Lehmann, que aparece comemorando um gol à la Cristiano Ronaldo

Montagem sobre fotos/Reprodução/YouTbe/Band/Instagram/@dgoficial Milton Neves foi criticado nas redes sociais após fazer publicação polêmica sobre a namorada de Douglas Luiz



O apresentador Milton Neves, da TV Bandeirantes, entrou nos assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira, 27. O motivo? O jornalista foi criticado na rede social por publicar um vídeo da jogadora Alisha Lehmann, namorada do meio-campista Douglas Luiz e que também atua no Aston Villa. Na postagem, que foi excluída após a repercussão negativa, o experiente comunicador chama atenção para beleza da atleta, que aparece comemorando um gol à la Cristiano Ronaldo. Além de ser detonado na web por objetificar a atleta e ser acusado de machismo, Milton Neves também recebeu uma resposta de Douglas Luiz. “Você já velho, anos no futebol, e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito. É sacanagem!”, disparou o jogador, que está no radar de Tite, treinador da seleção brasileira. Até o momento, o apresentador não fez qualquer tipo de pedido de desculpas.