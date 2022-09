De virada, Corinthians goleia o Internacional e conquista o Brasileirão feminino pela quarta vez

Timão venceu a equipe gaúcha na Neo Química Arena por 4 a 1, neste sábado, 24, em duelo com o maior público da modalidade no futebol sul-americano

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diany comemora gol durante partida entre Corinthians e Internacional, válido pela final do Campeonato Brasileiro Feminino



De virada, o Corinthians goleou o Internacional por 4 a 1, na Neo Química Arena, e conquistou o Brasileirão Feminino pela quarta vez – o terceiro título consecutivo. No jogo de ida, no Beira Rio, no Rio Grande do Sul, as equipes empataram em 1 a 1. O clube paulista já havia vencido em 2018, 2020 e 2021. O primeiro gol da partida foi marcado pela zagueira Sorriso, do time gaúcho. O Timão balançou as redes com Jaque Ribeiro, Diany, Victória e Jheniffer. O confronto desta tarde também marcou o maior público da história do futebol feminino na América do Sul, com 41.070 torcedores presentes no estádio, na Zona Leste de São Paulo. A segunda maior marca (36.330) pertence, justamente, ao primeiro jogo da decisão da competição nacional. “O Corinthians não é mais o mesmo? O Corinthians é sempre o Corinthians, as Brabas são cada vez mais Brabas e o futebol feminino segue com as mesmas donas pela quarta vez! Tem que respeitar quem chegou onde elas chegaram! Vai, Corinthians!”, escreveu o clube em seu perfil oficial no Twitter.