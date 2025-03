Ministério do Esporte publica nota afirmando que combate ao racismo é prioridade

Texto foi resposta ao inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal sobre o caso do jogador Luighi

O Ministério do Esporte reafirmou seu compromisso com o combate ao racismo, em nota publicada em resposta ao inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre o caso do jogador Luighi Hanri Souza Santos, do Palmeiras, que foi alvo de ofensas raciais durante uma partida no Paraguai. A pasta destacou que a luta contra a discriminação racial é uma de suas prioridades. “O combate ao racismo é pauta prioritária para o Ministério do Esporte, que tem manifestado com veemência o repúdio aos atos e vê com bons olhos a iniciativa do Ministério Público Federal, que está em absoluta sintonia com o posicionamento da pasta no trato dessa questão.”

Ministério também disse que “recentemente, levamos ao ar – em nível nacional – por meio de variadas mídias, uma campanha publicitária de caráter educativo cujo tema central foi o combate à violência, em suas mais diversas formas, incluindo o preconceito e o racismo”. Além das campanhas, o Ministério do Esporte está propondo alterações na Lei Geral do Esporte.

“Além disso, diante do inegável crescimento dos episódios de racismo registrados nos últimos tempos, principalmente nos estádios de futebol, nossa equipe técnica propôs a mudança da Lei Geral do Esporte, criando um requisito que obriga clubes, federações e confederações a adotarem medidas práticas contra os casos de racismo. Quem deixar de atender a este novo requisito ficará impedido de receber recursos públicos federais.” A proposta já foi enviada à Casa Civil e à Presidência da República, aguardando análise no Congresso Nacional.

O MPF também está em busca de informações junto ao Ministério do Esporte e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre as ações que estão sendo tomadas para combater o racismo no futebol. Essa solicitação reflete a preocupação das autoridades em garantir que medidas concretas sejam adotadas para enfrentar essa questão no esporte nacional.

