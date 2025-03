Kirsty Coventry é eleita e será a primeira mulher a assumir a presidência do Comitê Olímpico Internacional

Nesta quinta-feira (20), em assembleia realizada na cidade de Pilos, na Grécia, Kirsty Coventry, ex-nadadora do Zimbábue, conquistou a maioria absoluta dos votos já no primeiro turno

Fabrice COFFRINI / AFP Coventry é a primeira mulher a ocupar essa posição de destaque



A ex-nadadora e campeã olímpica Kirsty Coventry alcançou um marco significativo no cenário esportivo global ao ser eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Esta conquista é histórica, pois Coventry é a primeira mulher a ocupar essa posição de destaque. Com uma carreira repleta de sucessos tanto como atleta quanto como dirigente, ela traz uma nova perspectiva para a liderança do COI. Natural do Zimbábue, Coventry é detentora de sete medalhas olímpicas e se destacou como a única mulher entre os sete candidatos à presidência do COI, em uma eleição que contou com o maior número de concorrentes em 130 anos de história da organização.

Coventry conquistou a maioria absoluta dos votos já no primeiro turno, um feito notável em uma disputa sem um favorito claro. Sua carreira esportiva é marcada por participações em cinco edições dos Jogos Olímpicos, tendo estreado aos 16 anos em Sydney, no ano 2000. Ela conquistou seu primeiro ouro nos 200 metros costas em Atenas, em 2004, e alcançou o bicampeonato na mesma prova em Pequim, em 2008. Após se aposentar das competições em 2016, após os Jogos do Rio de Janeiro, Coventry continuou a se destacar fora das piscinas, mostrando que sua influência no esporte vai além de suas conquistas como atleta.

Além de sua carreira como atleta, Coventry teve uma trajetória de sucesso como dirigente esportiva. Em 2013, enquanto ainda competia, foi eleita para a Comissão de Atletas do COI, onde representou os interesses dos atletas por oito anos, incluindo três anos como presidente. Em 2018, assumiu o cargo de ministra do Esporte do Zimbábue e, mais recentemente, tornou-se membro do Conselho Executivo do COI. Sua experiência e dedicação ao esporte foram fundamentais para sua eleição como presidente do Comitê Olímpico Internacional, marcando um momento histórico para a organização e para o continente africano.

A eleição de Coventry como presidente do COI não apenas destaca sua trajetória pessoal, mas também simboliza um avanço significativo para a representação feminina em posições de liderança no esporte mundial. Sua visão e compromisso com o desenvolvimento do esporte prometem trazer novas direções e oportunidades para o movimento olímpico. Como uma das figuras mais influentes no esporte mundial, Coventry está preparada para enfrentar os desafios e continuar a promover os valores olímpicos em todo o mundo.

