Miranda encerra negociação com o Coritiba e fica mais perto do São Paulo

EFE Miranda está perto de acertar seu retorno ao São Paulo



O Coritiba publicou uma nota na tarde desta sexta-feira, 5, para informar que está encerrando as negociações com o zagueiro Miranda. De acordo com o clube paranaense, o defensor informou aos dirigentes que optou por um projeto com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Copa Libertadores da América ainda em 2021, indicando um possível acerto com o São Paulo, outro clube interessado no atleta e que está garantido na fase de grupos do torneio continental.

“O Coritiba Foot Ball Club e o zagueiro Miranda encerraram as negociações para o retorno ao clube neste início de temporada. O atleta encerrou o seu vínculo com o futebol chinês neste início de 2021. Focado em uma temporada de reestruturação, o Coritiba também monitorou a situação do atleta, que teve o retorno antecipado ao Brasil. Nesta sexta-feira (05), Miranda se reuniu com dirigentes do clube e informou que optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada”, informou o Coxa Branca.

Miranda começou a sua carreira nas categorias de base do Coritiba e teve rápida passagem pelo Sochaux, da França, até chegar ao São Paulo. Em cerca de cinco anos no Tricolor paulista, o zagueiro ganhou três vezes o Campeonato Brasileiro (2006 a 2008), alcançando o status de jogador de seleção brasileira. Em 2011, o atleta migrou para o Atlético de Madrid, onde permaneceu por cinco temporadas até ser negociado com a Inter de Milão. Depois de quatro temporadas na Itália, o jogador ficou mais duas na China, defendendo Jiangsu Suning, clube que fechou as portas recentemente.