Bruno Prado elogia Miranda, mas questiona retorno ao São Paulo: ‘Precisa saber o preço’

O Tricolor fez uma proposta ao zagueiro de 36 anos e pode anunciá-lo a qualquer momento

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/EFE Bruno Prado comentou sobre o possível retorno de Miranda ao São Paulo



O São Paulo fez uma proposta ao zagueiro Miranda, atualmente sem clube, e está otimista em repatriar o jogador, tricampeão brasileiro com a camisa tricolor. Ao longo do “Esporte em Discussão” desta sexta-feira, 5, o comentarista Bruno Prado exaltou o defensor, que foi convocado pela seleção brasileira na última Copa do Mundo e teve boas passagens por Atlético de Madrid e Inter de Milão. O jornalista, porém, pontuou que o negócio só deveria ser concretizado caso o atleta não receba vencimentos incompatíveis com a situação do clube, que vive uma crise financeira.

“O Miranda está com 36 anos, é um zagueiro de nível técnico muito alto e estava jogando na China. Aqui, para o futebol brasileiro, acho que ele joga tranquilo. Agora, como sempre, precisa saber o preço. Não adianta trazer o Miranda com o preço de um jogador titular da seleção brasileira e destaque de um time grande na Europa porque ele já não é mais esse cara. É um Miranda em fim de carreira, retornando para o Brasil pra encerrar a sua carreira. Então, temos que ter essa noção de realidade. A única questão é essa. Se ele vier dentro de um orçamento que o São Paulo possa bancar, dá para jogar tranquilamente. Ele teve uma passagem excelente pelo clube e, pela minha idade, acompanhando futebol desde os anos 1990, não tenho dúvida em cravar que ele foi o melhor zagueiro que eu vi no São Paulo”, comentou.

De acordo com o repórter Giovanni Chacon, setorista do São Paulo pelo Grupo Jovem Pan, a diretoria está otimista e espera uma resposta do zagueiro nos próximos dias. Atualmente, o treinador Hernán Crespo tem à disposição para posição os defensores Bruno Alves, Robert Arboleda, Léo, Diego e Rodrigo Freitas, além de Walce, que está se recuperando de uma grave lesão desde o início da temporada 2020.