Mirassol vence Juventude, se mantém invicto em casa e retorna ao 4º lugar do Brasileirão

Time paulista chegou a 42 pontos, reassumiu o quarto lugar e manteve a invencibilidade como mandante; são 11 partidas em casa, com sete vitórias e quatro empates, um desempenho que virou cartão de visita nesta campanha

O Juventude, em contrapartida, estacionou nos 21 pontos, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha até começou criando perigo em chute de Igor Formiga, mas não teve capacidade de sustentar intensidade. A vulnerabilidade defensiva foi decisiva para que o adversário aproveitasse os momentos cruciais da partida.

O primeiro golpe veio aos 33 minutos, quando Reinaldo, em jogada que nasceu de disputa de bola de Alesson, apareceu na área e finalizou de direita para abrir o placar. Pouco depois, a equipe perdeu o artilheiro Chico da Costa por lesão, mas o substituto Cristian respondeu com qualidade: em seu primeiro lance de impacto, acertou um chutaço de fora da área, ampliando a vantagem aos 47.

O intervalo chegou com 2 a 0 e um cenário de domínio controlado. O Juventude até flertou com o empate antes do segundo gol, em finalização de Batalla bem defendida por Walter, mas a tarde mostrou que a diferença de execução foi determinante. O Mirassol foi cirúrgico e transformou poucas chances em vantagem sólida.

Com o placar a favor, a equipe da casa optou por administrar o ritmo na etapa final. A compactação defensiva deixou o adversário sem alternativas, ainda que Gilberto tenha tentado mudar o panorama ofensivo. O Juventude empilhou tentativas de posse territorial, mas nenhuma capaz de abalar a estrutura montada pelo time paulista.

O desempenho reafirma a maturidade competitiva do Mirassol. Não se trata apenas de energia ofensiva, mas de um modelo que sabe reconhecer quando atacar e quando se fechar. Essa leitura do jogo, rara em estreantes na elite, vem sustentando a regularidade que hoje o coloca dentro da zona de classificação direta à Libertadores.

Já para o Juventude, a rodada aumenta a pressão. A dificuldade em transformar boas chegadas em gols e a falta de consistência defensiva deixam a equipe cada vez mais exposta a um cenário de urgência.