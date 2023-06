Morre José Aparecido de Oliveira, árbitro da polêmica final do Paulistão de 1993

Um dos principais nomes da arbitragem entre as décadas de 1980 e 1990, Oliveira ficou marcado por apitar finais do Estadual

Reprodução/Safesp José Aparecido Oliveira, ex-árbitro de futebol, morreu aos 71 anos



O ex-árbitro de futebol José Aparecido de Oliveira morreu nesta terça-feira, 20, aos 71 anos, em São Paulo. O velório e sepultamento estão marcados ainda hoje, no Cemitério Memorial Jardim Santo André, em Santo André, no ABC paulista. As informações foram confirmadas pelo Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo (Safesp). A causa do óbito não foi divulgada. Um dos principais nomes da arbitragem entre as décadas de 1980 e 1990, Oliveira ficou marcado por apitar finais do Paulistão. Seu trabalho mais polêmico ocorreu na decisão de 1993, no duelo entre Palmeiras e Corinthians, quando não expulsou Edmundo após dura falta em Paulo Sérgio – o atacante foi fundamental para a conquista do Verdão. Anos depois, o juiz reconheceu o erro em não expulsar o palmeirense. Outro momento marcante aconteceu em 1991, ao levar uma cusparada do então meio-campista Neto, hoje apresentador da TV Bandeirantes. O “craque” também disse ter se arrependido. Em 1995, encerrou sua carreira como árbitro para tratar de um câncer de estômago. Após o fim do seu ciclo nos gramados, Oliveira autuou como advogado, sendo membro do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).