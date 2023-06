Comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, o Morsa, morre aos 78 anos

Veterano da cobertura esportiva foi vítima de problemas cardíacos; nas redes sociais amigos e ex-colegas de trabalho prestaram homenagens

Reprodução/Jogo Aberto/Band Comentarista esportivo Paulo Roberto Martins morreu na noite desta segunda-feira, 19



Na noite desta segunda-feira, 19, morreu o comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, conhecido como o “Morsa”, aos 78 anos, vítima de problemas cardíacos. O comentarista começou a trabalhar com esporte em 1972, na análise de partidas de futebol para uma rádio da cidade de Santos, em São Paulo, onde nasceu. Em 1984, foi para a Rádio Gazeta. Em 1989, começou a trabalhar para a Rádio Globo, onde ficou até 2005, quando assumiu a chefia do departamento de esportes da Rádio Record AM. Na televisão, iniciou seu trabalho na TV Cultura, em 2000. Posteriormente, entre 2002 e 2007, participou dos programas “Debate Bola” e “Terceiro Tempo”, na Record, além de comentar jogos ao vivo. Foi nesta época que o locutor Milton Neves o apelidou de “Morsa” e “Leôncio”, em referencia ao personagem do desenho Pica-Pau. Em outubro de 2014, Paulo é contratado pela Rede Bandeirantes para participar de telejornais esportivos da casa, por indicação de Renata Fan, para o lugar de Osmar de Oliveira, que havia morrido em julho. A data e horário do velório ainda não foram divulgados.

Em 1º de dezembro de 2015, o jornalista venceu o Troféu Ford ACEESP como melhor comentarista esportivo de TV aberta. Em fevereiro de 2021, Morsa deixou a Bandeirantes. Em 15 de março de 2022, ele foi demitido da Transamérica após tecer ofensas ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Nas redes sociais, Morsa foi homenageado por personalidades da cobertura esportiva, como o comentarista da Jovem Pan, Flávio Prado: “Morreu o amigo Paulo Roberto Martins. Só posso lamentar muito. Desde que saiu da última emissora, que aceitou a pressão de um clube para demiti-lo, preferiu ficar recluso. Muito triste. Grande cara e grande profissional. Fizemos juntos o Cartão Verde e vários outros programas”. A apresentadora Renata Fan também escreveu um depoimento emocionado em seu Instagram: “Paulo Roberto Martins. Vou admirar e idolatrar para sempre. Hoje, a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil. E um ser humano acima da média”.